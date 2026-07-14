Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Municipal Unit of Nafplio
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Basen

Domy z basenem na sprzedaż w Municipal Unit of Nafplio, Grecja

;
1 obiekt total found
Willa w Municipality of Nafplio, Grecja
Willa
Municipality of Nafplio, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 471 m²
Na sprzedaż 1- piętrowa willa o powierzchni 471 m kw w Peloponese. Willa składa się z 4 sypi…
$2,13M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Municipal Unit of Nafplio, Grecja

z Widok na góry
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się