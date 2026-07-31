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Domy z basenem na sprzedaż w Municipal Unit of Meliteieis, Grecja

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wille
24
1 obiekt total found
Willa w Pentati, Grecja
Willa
Pentati, Grecja
Powierzchnia 290 m²
Na sprzedaż willa o powierzchni 290 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Dodatki wliczone w …
$732,039
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Municipal Unit of Meliteieis, Grecja

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Luksusowe
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