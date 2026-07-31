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Domy w górach na sprzedaż w Municipal Unit of Meliteieis, Grecja

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wille
24
3 obiekty total found
Dom wolnostojący 5 pokojów w Pentati, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Pentati, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 200 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 200 m kw. na wyspie Korfu. Parter składa się z 2 sypialni, salon…
$389,634
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Agios Mattheos, Grecja
Dom wolnostojący
Agios Mattheos, Grecja
Powierzchnia 230 m²
Na sprzeda?, 230 m kw. domek, który siedzi na dzia? ce 1.200 m kw. w tradycyjnej wsi Paramon…
$589,174
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Pentati, Grecja
Willa
Pentati, Grecja
Powierzchnia 290 m²
Na sprzedaż willa o powierzchni 290 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Dodatki wliczone w …
$732,039
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Municipal Unit of Meliteieis, Grecja

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