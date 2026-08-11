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Domy z tarasem na sprzedaż w Municipal Unit of Corinth, Grecja

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wille
6
domy wolnostojące
13
szeregowcy
23
1 obiekt total found
Dom 6 pokojów w Municipality of Corinth, Grecja
Dom 6 pokojów
Municipality of Corinth, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
An exceptional detached house with a total area of 219 sq.m. is available for sale on a 1,65…
$514,506
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Agencja
Sideris Real Estate
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Parametry nieruchomości w Municipal Unit of Corinth, Grecja

z garażem
z Ogród
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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