Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Municipal Unit of Corinth
  4. Mieszkania
  5. Dom wolnostojący
  6. Widok na morze

Dom wolnostojący nad morzem na sprzedaż w Municipal Unit of Corinth, Grecja

Dom wolnostojący Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Dom wolnostojący 6 pokojów w Municipality of Corinth, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Municipality of Corinth, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 350 metrów kwadratowych we wschodniej Peloponezji. Półpiwnica s…
$784,195
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Municipal Unit of Corinth, Grecja

z Widok na góry
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się