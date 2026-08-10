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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Lesbos Regional Unit, Grecja

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Municipality of Mytilene
4
Municipality of Western Lesvos
4
Mytilene Municipal Unit
3
Mytilene
3
8 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Western Lesvos, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Western Lesvos, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 80 m²
Na sprzedaż w budowie. Mieszkanie o powierzchni 80 metrów kwadratowych w Attyce. Mieszkanie …
$165,299
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 7 pokojów w Municipality of Mytilene, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Municipality of Mytilene, Grecja
Sypialnie 7
Powierzchnia 440 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowy dom 440 m kw. Na Wyspach. Parter składa się z jednej sypialni, jedne…
$920,953
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Anaxos Skoutarou, Grecja
Szeregowiec
Anaxos Skoutarou, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 100 m²
Na sprzedaż maizonette 100 metrów kwadratowych w Dodekanese. Maisonette ma 3 poziomy. Półpiw…
$1,42M
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Agencja
Grekodom Development
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LDV InvestLDV Invest
Dom wolnostojący 6 pokojów w Molyvos, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Molyvos, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 304 m²
Na sprzeda? 3- pi? trowy dom 304 m kw. na Wyspach. Parter składa się z 2 sypialni, salonu z …
$826,496
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Skala Eresou, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Skala Eresou, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 146 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 146 metrów kwadratowych na wyspach. Parter składa s…
$1,18M
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie w Perama, Grecja
Mieszkanie
Perama, Grecja
Powierzchnia 79 m²
Apartament na sprzeda ¿o powierzchni 79 metrów kwadratowych w Atenach. Apartament znajduje s…
$228,484
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Municipality of Mytilene, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Mytilene, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 136 m²
Na sprzeda? maizonette 136 m kw. na Wyspach. Maisonette ma 2 poziomy. Parter składa się z sa…
$427,417
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Municipality of Mytilene, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Mytilene, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 205 m²
Na sprzeda? maizonette 205 m kw. na Wyspach. Maisonette ma 4 poziomy. Półpiwnica składa się …
$484,091
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Agencja
Grekodom Development
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Typy nieruchomości w Lesbos Regional Unit.

domy

Parametry nieruchomości w Lesbos Regional Unit, Grecja

z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
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Luksusowe
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