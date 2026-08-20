Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Lefkada Regional Unit
  4. Mieszkania
  5. Willa

Wille na sprzedaż w Lefkada Regional Unit, Grecja

;
Lefkada Municipality
8
Municipal Unit of Ellomenos
3
Municipal Unit of Sfakiates
3
Willa Usuwać
Wyczyść
8 obiektów total found
Willa w Lefkada Municipality, Grecja
Willa
Lefkada Municipality, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 150 m²
Ta wyjątkowa luksusowa willa, położona na wzgórzu nad słynną Kathisma Beach, oferuje niezrów…
$1,73M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Willa w Lefkada Municipality, Grecja
Willa
Lefkada Municipality, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 150 m²
Ta wyjątkowa luksusowa willa, położona na wzgórzu nad słynną Kathisma Beach, oferuje niezrów…
$1,71M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Willa w Lefkada Municipality, Grecja
Willa
Lefkada Municipality, Grecja
Powierzchnia 420 m²
Na sprzedaż willa o powierzchni 420 metrów kwadratowych na Wyspach. Istnieją: panele słonecz…
$2,60M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
It Is RealtyIt Is Realty
Willa w Lefkada Municipality, Grecja
Willa
Lefkada Municipality, Grecja
Powierzchnia 656 m²
Na sprzedaż willa o powierzchni 656 metrów kwadratowych na Wyspach Jońskich. Willa ma fronto…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa w Tsoukalades, Grecja
Willa
Tsoukalades, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 200 m²
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 200 m kw. na Wyspach Joñskich. Piwnica składa się z jednej s…
$2,48M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa w Vlycho, Grecja
Willa
Vlycho, Grecja
Powierzchnia 167 m²
Na sprzedaż willa 167 metrów kwadratowych na Wyspach Jońskich. Są: klimatyzacja. Dodatki wli…
$2,18M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
LDV InvestLDV Invest
Willa w Lefkada Municipality, Grecja
Willa
Lefkada Municipality, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 150 m²
Ta wyjątkowa luksusowa willa, położona na wzgórzu nad słynną Kathisma Beach, oferuje niezrów…
$1,73M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Willa 9 pokojów w Agios Petros, Grecja
Willa 9 pokojów
Agios Petros, Grecja
Pokoje 9
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 119 m²
Liczba kondygnacji 2
Detached House for Sale, floor: Ground floor, 1st (2 Levels), in the area: Agios Petros - Le…
$582,630
Zostaw prośbę

Parametry nieruchomości w Lefkada Regional Unit, Grecja

z Ogród
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się