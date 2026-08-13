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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Lamia Municipality, Grecja

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1 obiekt total found
Dom wolnostojący w Loutra Ypatis, Grecja
Dom wolnostojący
Loutra Ypatis, Grecja
Powierzchnia 365 m²
Na sprzeda? dom 0- pi? trowy 365 m kw. W centralnej Grecji. Są: kominek. Właściciele opuszcz…
$422,694
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Lamia Municipality, Grecja

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Tanie
Luksusowe
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