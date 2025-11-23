Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Katerini Municipality
  4. Mieszkania
  5. Willa
  6. Taras

Wille z tarasem na sprzedaż w Katerini Municipality, Grecja

Peristasi
22
Kallithea
15
Korinos
11
Paralia
15
Willa Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Willa 5 pokojów w Paralia, Grecja
Willa 5 pokojów
Paralia, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 166 m²
Liczba kondygnacji 4
Na sprzedaż: zachwycająca willa przy plaży w północnej Grecji, położona w pięknej nadmorskie…
$641,147
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Ellas Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Katerini Municipality, Grecja

z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się