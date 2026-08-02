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Domy z basenem na sprzedaż w Igoumenitsa Municipality, Grecja

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wille
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3 obiekty total found
Willa w Sivota, Grecja
Willa
Sivota, Grecja
Powierzchnia 390 m²
Na sprzedaż 2 piętrowa willa o powierzchni 390 metrów kwadratowych w Epir. Jest kominek. Wła…
$1,77M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa 17 pokojów w Sivota, Grecja
Willa 17 pokojów
Sivota, Grecja
Pokoje 17
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 2
Luxury Villa 300 sq.m. on a Hill with Sea View in Sivota, Thesprotia. This impressive sin…
$2,33M
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Willa w Sivota, Grecja
Willa
Sivota, Grecja
Sypialnie 7
Powierzchnia 300 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowa willa 300 m kw. w Epirus. Parter składa się z 3 sypialni, salonu z …
$2,74M
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Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
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Parametry nieruchomości w Igoumenitsa Municipality, Grecja

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