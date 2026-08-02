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Domy na sprzedaż w Igoumenitsa Municipality, Grecja

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wille
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11 obiektów total found
Willa w Kastri, Grecja
Willa
Kastri, Grecja
$335,540
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Agencja
International real estate agency Habita
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Willa w Skorpiona, Grecja
Willa
Skorpiona, Grecja
$477,718
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Agencja
International real estate agency Habita
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Dom w Plataria, Grecja
Dom
Plataria, Grecja
$164,926
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Agencja
International real estate agency Habita
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LDV InvestLDV Invest
Willa w Sivota, Grecja
Willa
Sivota, Grecja
$678,392
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Agencja
International real estate agency Habita
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Plataria, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Plataria, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 340 m²
Na sprzedaż 3- piętrowy dom 340 metrów kwadratowych w Epirus. Parter składa się z 2 sypialni…
$767,461
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Sivota, Grecja
Willa
Sivota, Grecja
Powierzchnia 390 m²
Na sprzedaż 2 piętrowa willa o powierzchni 390 metrów kwadratowych w Epir. Jest kominek. Wła…
$1,77M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa 17 pokojów w Sivota, Grecja
Willa 17 pokojów
Sivota, Grecja
Pokoje 17
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 2
Luxury Villa 300 sq.m. on a Hill with Sea View in Sivota, Thesprotia. This impressive sin…
$2,33M
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Willa w Sivota, Grecja
Willa
Sivota, Grecja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż 2- piętrowa willa 300 metrów kwadratowych w Epirusie. Pierwsze piętro składa się…
$2,70M
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Willa w Sivota, Grecja
Willa
Sivota, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 390 m²
Piętro 1/2
Na sprzedaż 2- piętrowa willa 390 metrów kwadratowych w Epirusie. Okna oferują widok na morz…
$1,75M
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Willa w Sivota, Grecja
Willa
Sivota, Grecja
Sypialnie 7
Powierzchnia 300 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowa willa 300 m kw. w Epirus. Parter składa się z 3 sypialni, salonu z …
$2,74M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Plataria, Grecja
Willa
Plataria, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 340 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż 3- piętrowy domek o powierzchni 340 metrów kwadratowych w Epirus. Pierwsze piętr…
$756,519
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Parametry nieruchomości w Igoumenitsa Municipality, Grecja

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