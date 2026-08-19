Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Epir-Macedonia Zachodnia
  4. Mieszkania
  5. Dom wolnostojący

Dom wolnostojący na sprzedaż w Epir-Macedonia Zachodnia, Grecja

;
Dom wolnostojący Usuwać
Wyczyść
6 obiektów total found
Dom wolnostojący w Elafotopos, Grecja
Dom wolnostojący
Elafotopos, Grecja
Powierzchnia 280 m²
Na sprzedaż wspaniały hotel w urokliwej dzielnicy Ano Pedina w gminie Zagori. Hotel składa s…
$554,933
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 4 pokoi w Paramythia, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Paramythia, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 80 m²
Na sprzeda? stare budownictwo 2- pi? trowy dom 80 m2 w Epirus. Parter składa się z jednej sy…
$103,902
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 5 pokojów w Region Epir, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Region Epir, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 333 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 333 m kw w Epirus. Parter składa się z jednej sypialni, salonu …
$1,04M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Dom wolnostojący 3 pokoi w Filiates, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Filiates, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 330 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 300 metrów kwadratowych w Epirus. Półpiwnica składa się z jedne…
$741,524
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 4 pokoi w Plataria, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Plataria, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 340 m²
Na sprzedaż 3- piętrowy dom 340 metrów kwadratowych w Epirus. Parter składa się z 2 sypialni…
$767,461
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący w Katsikas, Grecja
Dom wolnostojący
Katsikas, Grecja
Powierzchnia 87 m²
Na sprzedaż - Oddzielony Dom w Drosochori, Ioannina Na sprzedaż w pięknej okolicy Drosochori…
$259,756
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
TekceTekce

Parametry nieruchomości w Epir-Macedonia Zachodnia, Grecja

z Widok na góry
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się