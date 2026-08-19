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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Region Epir, Grecja

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Zagori Municipality
10
Igoumenitsa Municipality
8
Ioannina Municipality
6
Anatoli
3
31 obiekt total found
Szeregowiec w Anatoli, Grecja
Szeregowiec
Anatoli, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 160 m²
Na sprzedaż maizonette 160 metrów kwadratowych w Epirus. Maisonette ma 2 poziomy. Parter skł…
$330,598
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Grekodom Development
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Bliźniak 4 pokoi w Tsepelovo, Grecja
Bliźniak 4 pokoi
Tsepelovo, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 215 m²
Liczba kondygnacji 2
Stone Two-Storey House na sprzedażOferujemy na sprzedaż tradycyjny i piękny kamienny dom w s…
$210,684
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Dom w Plataria, Grecja
Dom
Plataria, Grecja
$167,914
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International real estate agency Habita
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DD CO DEDD CO DE
Willa w Katsikas, Grecja
Willa
Katsikas, Grecja
Powierzchnia 435 m²
Dostępna na sprzedaż Luksusowa Willa o powierzchni 465 m2 w Pedini Ioannina. Dom zbudowany j…
$944,567
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Elafotopos, Grecja
Dom wolnostojący
Elafotopos, Grecja
Powierzchnia 280 m²
Na sprzedaż wspaniały hotel w urokliwej dzielnicy Ano Pedina w gminie Zagori. Hotel składa s…
$554,933
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Elafotopos, Grecja
Szeregowiec
Elafotopos, Grecja
Powierzchnia 130 m²
Na sprzedaż maisonette 130 m kw. W Epirus. Maisonette ma jeden poziom. Właściciele opuszczą…
$484,091
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Agencja
Grekodom Development
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TekceTekce
Willa w Sivota, Grecja
Willa
Sivota, Grecja
Powierzchnia 390 m²
Na sprzedaż 2 piętrowa willa o powierzchni 390 metrów kwadratowych w Epir. Jest kominek. Wła…
$1,77M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Sivota, Grecja
Willa
Sivota, Grecja
$689,025
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Agencja
International real estate agency Habita
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Dom 4 pokoi w Anthrakitis, Grecja
Dom 4 pokoi
Anthrakitis, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 103 m²
Liczba kondygnacji 1
In the picturesque Anthrakitis of Zagori, a 103 sq.m. detached house is available for sale o…
$35,114
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Willa w Anthrakitis, Grecja
Willa
Anthrakitis, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 240 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowa willa 240 m kw. W Epirus. Parter składa się z jednej sypialni, salo…
$413,248
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Paramythia, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Paramythia, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 80 m²
Na sprzeda? stare budownictwo 2- pi? trowy dom 80 m2 w Epirus. Parter składa się z jednej sy…
$103,902
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Agencja
Grekodom Development
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Bliźniak 6 pokojów w Karies, Grecja
Bliźniak 6 pokojów
Karies, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 104 m²
Liczba kondygnacji 2
W bujnej zielonej i spokojnej okolicy Karyes Ekalis (Metamorfosi Ioannina), jasny, narożny d…
$128,179
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Region Epir, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Region Epir, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 333 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 333 m kw w Epirus. Parter składa się z jednej sypialni, salonu …
$1,04M
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Grekodom Development
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Dom drewniany w stylu górskim 7 pokojów w Zagori Municipality, Grecja
Dom drewniany w stylu górskim 7 pokojów
Zagori Municipality, Grecja
Pokoje 7
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 237 m²
Liczba kondygnacji 2
In the beautiful Kavallari of Zagori, a unique stone single-family house of 237 sq.m. is ava…
$292,613
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Willa w Sivota, Grecja
Willa
Sivota, Grecja
Sypialnie 7
Powierzchnia 300 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowa willa 300 m kw. w Epirus. Parter składa się z 3 sypialni, salonu z …
$2,74M
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Filiates, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Filiates, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 330 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 300 metrów kwadratowych w Epirus. Półpiwnica składa się z jedne…
$741,524
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Plataria, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Plataria, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 340 m²
Na sprzedaż 3- piętrowy dom 340 metrów kwadratowych w Epirus. Parter składa się z 2 sypialni…
$767,461
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Katsikas, Grecja
Dom wolnostojący
Katsikas, Grecja
Powierzchnia 87 m²
Na sprzedaż - Oddzielony Dom w Drosochori, Ioannina Na sprzedaż w pięknej okolicy Drosochori…
$259,756
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Grekodom Development
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Mieszkanie 5 pokojów w Konitsa, Grecja
Mieszkanie 5 pokojów
Konitsa, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 94 m²
Piętro 1/2
A renovated 1st-floor apartment in the center of Konitsa, with 94 sq.m of interior space and…
$133,682
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Dom 10 pokojów w Elliniko, Grecja
Dom 10 pokojów
Elliniko, Grecja
Pokoje 10
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 187 m²
Liczba kondygnacji 2
In the picturesque Greek town of Ioannina, a double property (ready ground floor residence +…
$234,090
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Willa w Skorpiona, Grecja
Willa
Skorpiona, Grecja
$486,371
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Agencja
International real estate agency Habita
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Dom 8 pokojów w Zaravina, Grecja
Dom 8 pokojów
Zaravina, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 170 m²
Liczba kondygnacji 1
Dom jednorodzinny na sprzedaż, piętro: parter, w rejonie: Delwinaki - Jezioro. Powierzchnia …
$104,170
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Szeregowiec w Elafotopos, Grecja
Szeregowiec
Elafotopos, Grecja
Powierzchnia 60 m²
Na sprzedaż wspaniały hotel w urokliwej dzielnicy Ano Pedina w gminie Zagori. Hotel składa s…
$236,142
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Elafotopos, Grecja
Szeregowiec
Elafotopos, Grecja
Powierzchnia 95 m²
Na sprzedaż wspaniały hotel w urokliwej dzielnicy Ano Pedina w gminie Zagori. Hotel składa s…
$247,949
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Anatoli, Grecja
Szeregowiec
Anatoli, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 230 m²
Na sprzedaż maizonette 230 m kw. Maisonette ma 3 poziomy. Piwnica składa się z salonu, jedne…
$336,502
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Kastri, Grecja
Willa
Kastri, Grecja
$341,617
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Agencja
International real estate agency Habita
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Willa 5 pokojów w Ioannina Municipality, Grecja
Willa 5 pokojów
Ioannina Municipality, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 488 m²
Liczba kondygnacji 3
Detached home for sale in Ampeleia, Mpizanio of Ioannina Prefecture for 450.000€ (Listing No…
$489,131
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Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Anatoli, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Anatoli, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Piętro 1/2
Apartment for sale in Center, Anatoli of Ioannina Prefecture for 275.000€ (Listing No W4235)…
$298,913
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Willa 17 pokojów w Sivota, Grecja
Willa 17 pokojów
Sivota, Grecja
Pokoje 17
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 2
Luxury Villa 300 sq.m. on a Hill with Sea View in Sivota, Thesprotia. This impressive sin…
$2,33M
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Mieszkanie 2 pokoi w Elliniko, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Elliniko, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 111 m²
Piękne mieszkanie na południowych przedmieściach, położone w Elliniko Powierzchnia całkowit…
Cena na zgłoszenie
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Typy nieruchomości w Region Epir.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Region Epir, Grecja

z garażem
z Ogród
z Widok na góry
z Widok na morze
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