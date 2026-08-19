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Mieszkania na sprzedaż w Region Epir, Grecja

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3 obiekty total found
Mieszkanie 5 pokojów w Konitsa, Grecja
Mieszkanie 5 pokojów
Konitsa, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 94 m²
Piętro 1/2
A renovated 1st-floor apartment in the center of Konitsa, with 94 sq.m of interior space and…
$133,682
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Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Anatoli, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Anatoli, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Piętro 1/2
Apartment for sale in Center, Anatoli of Ioannina Prefecture for 275.000€ (Listing No W4235)…
$298,913
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Mieszkanie 2 pokoi w Elliniko, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Elliniko, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 111 m²
Piękne mieszkanie na południowych przedmieściach, położone w Elliniko Powierzchnia całkowit…
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Parametry nieruchomości w Region Epir, Grecja

z garażem
z Widok na góry
Tanie
Luksusowe
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