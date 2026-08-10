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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Ioannina Municipality, Grecja

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Anatoli
3
6 obiektów total found
Szeregowiec w Anatoli, Grecja
Szeregowiec
Anatoli, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 230 m²
Na sprzedaż maizonette 230 m kw. Maisonette ma 3 poziomy. Piwnica składa się z salonu, jedne…
$336,502
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Katsikas, Grecja
Dom wolnostojący
Katsikas, Grecja
Powierzchnia 87 m²
Na sprzedaż - Oddzielony Dom w Drosochori, Ioannina Na sprzedaż w pięknej okolicy Drosochori…
$259,756
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Anatoli, Grecja
Szeregowiec
Anatoli, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 160 m²
Na sprzedaż maizonette 160 metrów kwadratowych w Epirus. Maisonette ma 2 poziomy. Parter skł…
$330,598
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Agencja
Grekodom Development
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LDV InvestLDV Invest
Willa w Katsikas, Grecja
Willa
Katsikas, Grecja
Powierzchnia 435 m²
Dostępna na sprzedaż Luksusowa Willa o powierzchni 465 m2 w Pedini Ioannina. Dom zbudowany j…
$944,567
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Agencja
Grekodom Development
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Willa 5 pokojów w Ioannina Municipality, Grecja
Willa 5 pokojów
Ioannina Municipality, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 488 m²
Liczba kondygnacji 3
Detached home for sale in Ampeleia, Mpizanio of Ioannina Prefecture for 450.000€ (Listing No…
$489,131
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Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Anatoli, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Anatoli, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Piętro 1/2
Apartment for sale in Center, Anatoli of Ioannina Prefecture for 275.000€ (Listing No W4235)…
$298,913
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Typy nieruchomości w Ioannina Municipality.

domy

Parametry nieruchomości w Ioannina Municipality, Grecja

z garażem
z Widok na góry
Tanie
Luksusowe
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