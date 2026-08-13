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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Eleftherio Kordelio Municipal Unit, Grecja

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1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Kordelio Evosmos Municipality, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Kordelio Evosmos Municipality, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 115 m²
Kod własności: HPS3621 - Apartament dla SPRZEDAŻY w Eleftherio- Kordelio Centrum za €199.000…
$229,020
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Parametry nieruchomości w Eleftherio Kordelio Municipal Unit, Grecja

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