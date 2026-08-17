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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Municipality of Minoa Pediados, Grecja

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Arkalochori Municipal Unit
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5 obiektów total found
Szeregowiec w Kalo Chorio, Grecja
Szeregowiec
Kalo Chorio, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 130 m²
Na sprzedaż stary maisonette budowy 130 m ² na Krecie. Maisonette ma 2 poziomy. Parter skład…
$102,722
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Kalo Chorio, Grecja
Szeregowiec
Kalo Chorio, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 160 m²
Na sprzedaż maisonette 160 metrów kwadratowych na Krecie. Maisonette ma 2 poziomy. Parter sk…
$377,827
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Kalo Chorio, Grecja
Willa
Kalo Chorio, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 110 m²
Na sprzedaż 2-piętrowa willa o powierzchni 110 m kw na Krecie. Parter składa się z salonu z …
$637,583
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Agencja
Grekodom Development
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Dom wolnostojący 2 pokoi w Kalo Chorio, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Kalo Chorio, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 82 m²
Na sprzedaż 1 piętrowy dom o powierzchni 82 metrów kwadratowych na Krecie. Dom składa się z …
$826,496
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Kalo Chorio, Grecja
Szeregowiec
Kalo Chorio, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 115 m²
Na sprzedaż stary maisonette budowlany o powierzchni 115 metrów kwadratowych na Krecie .Mais…
$277,467
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Agencja
Grekodom Development
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Typy nieruchomości w Municipality of Minoa Pediados.

domy

Parametry nieruchomości w Municipality of Minoa Pediados, Grecja

z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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