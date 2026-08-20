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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Municipality of Festos, Grecja

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Mires Municipal Unit
6
Tybakio Municipal Unit
10
16 obiektów total found
Willa w Municipality of Festos, Grecja
Willa
Municipality of Festos, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 350 m²
Na sprzedaż 3 piętrowa willa o powierzchni 350 metrów kwadratowych na Krecie. Półpiwnica skł…
$1,89M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Municipality of Festos, Grecja
Willa
Municipality of Festos, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 109 m²
🏡 Residence A6 - Amelia Ammoudara Mieszkańcy Agios Nikolaos, Kreta, Grecja. Nowoczesny 109 m…
$680,351
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Agencja
Grekodom Development
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Dom 3 pokoi w Pitsidia, Grecja
Dom 3 pokoi
Pitsidia, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Ta wyjątkowa kamienna willa na sprzedaż znajduje się na obrzeżach Pitisidii i oferuje widoki…
$1,00M
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Dom 2 pokoi w Pitsidia, Grecja
Dom 2 pokoi
Pitsidia, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Ten niesamowity nowo wybudowany willa na sprzedaż w Heraklion, Kreta znajduje się w cichej m…
Cena na zgłoszenie
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Dom 3 pokoi w Kamilari, Grecja
Dom 3 pokoi
Kamilari, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Heraklion, piękna willa na sprzedaż w Kamilari, została zbudowana na wzgórzu i wychodzi na M…
$530,839
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Willa w Municipality of Festos, Grecja
Willa
Municipality of Festos, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 109 m²
🏡 Residence A4 - Aelia Ammoudara Mieszkańcy Agios Nikolaos, Kreta, Grecja. Nowoczesny 109 m …
$901,739
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Agencja
Grekodom Development
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LDV InvestLDV Invest
Willa w Municipality of Festos, Grecja
Willa
Municipality of Festos, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 195 m²
🏡 Aelia Ammoudara Residences - Villa A2 in Agios Nikolaos, Kreta. Powierzchnia: 195 m ² Sy…
$1,57M
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Agencja
Grekodom Development
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Dom 3 pokoi w Pitsidia, Grecja
Dom 3 pokoi
Pitsidia, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Ta willa na sprzedaż w Heraklionie na Krecie to fantastyczna willa z basenem ze słoną wodą i…
$825,749
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Dom 4 pokoi w Pitsidia, Grecja
Dom 4 pokoi
Pitsidia, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Piękna willa na sprzedaż w Pitsidia, Heraklion w Południowej Krecie, 170mkw powierzchni mies…
$1,24M
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Dom 2 pokoi w Kamilari, Grecja
Dom 2 pokoi
Kamilari, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Jest to spektakularna willa na sprzedaż w Heraklion, Kreta, znajduje się w miejscowości Kami…
$1,00M
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Willa w Municipality of Festos, Grecja
Willa
Municipality of Festos, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 80 m²
A newly built villa is for sale within walking distance from the sea, in Ammoudara, Lassithi…
$448,570
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Agencja
Grekodom Development
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Dom 5 pokojów w Kalamaki, Grecja
Dom 5 pokojów
Kalamaki, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Ta niesamowita willa na sprzedaż w Kalamaki, Heraklion, jest dużą i nowo wybudowaną willą na…
$1,42M
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Dom wolnostojący w Municipality of Festos, Grecja
Dom wolnostojący
Municipality of Festos, Grecja
Powierzchnia 480 m²
Położony w pięknej okolicy Ammoudara, ten imponujący 480 m ² od siebie rezydencja siedzi na …
$2,13M
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Agencja
Grekodom Development
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Dom 4 pokoi w Pitsidia, Grecja
Dom 4 pokoi
Pitsidia, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Ta willa na sprzedaż w Heraklionie na Krecie znajduje się na południe i oferuje najpiękniejs…
$1,89M
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Szeregowiec w Municipality of Festos, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Festos, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Unikalny i przestronny dom narożny w Kalithea Halkidiki, 600 m od morza w kompleksie domów b…
$198,198
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Dom w Municipality of Festos, Grecja
Dom
Municipality of Festos, Grecja
Powierzchnia 176 m²
Unique plot with an old building - one of the few left and available in the center of Pitsid…
$131,890
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Typy nieruchomości w Municipality of Festos.

domy

Parametry nieruchomości w Municipality of Festos, Grecja

z Ogród
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
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