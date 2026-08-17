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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Municipality of Chersonissos, Grecja

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Gouves Municipal Unit
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7 obiektów total found
Dom 5 pokojów w Limenas Chersonisou, Grecja
Dom 5 pokojów
Limenas Chersonisou, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Ta luksusowa willa na sprzedaż w Heraklion, Kreta znajduje się obok obszaru Hersonissos, ofe…
$4,56M
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Dom 6 pokojów w Municipality of Chersonissos, Grecja
Dom 6 pokojów
Municipality of Chersonissos, Grecja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 420 m²
Kod własności: HPS2460 - Dom Sprzedaży w Chersonisos Center za €600.000. To 420 m kw. Dom sk…
$690,512
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Dom w Kokkini Chani, Grecja
Dom
Kokkini Chani, Grecja
Ta oszałamiająca willa nad morzem na sprzedaż znajduje się w Kokkino Chani, Heraklion. Zaled…
$2,11M
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Willa w Episkopi, Grecja
Willa
Episkopi, Grecja
Sypialnie 7
Powierzchnia 450 m²
Sugerowana na sprzedaż willa w Rethymnon Perfecture. Aunique 450m2 kamienna willa, zaprojekt…
$1,76M
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Agencja
Grekodom Development
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Dom 5 pokojów w Limenas Chersonisou, Grecja
Dom 5 pokojów
Limenas Chersonisou, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Ta luksusowa willa na sprzedaż w Heraklion, Kreta znajduje się obok Hersonissos, oferując gł…
$3,40M
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Willa w Episkopi, Grecja
Willa
Episkopi, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 300 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 300 m kw. na Krecie. Parter składa się z jednej sypialni, jedne…
$1,77M
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Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
LDV InvestLDV Invest
Willa w Skotino, Grecja
Willa
Skotino, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 265 m²
Willa w Heraklion, Kreta, na 265 m2 powierzchni, z prywatnym basenem i widokiem na morze - 1…
$134,382
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Typy nieruchomości w Municipality of Chersonissos.

domy

Parametry nieruchomości w Municipality of Chersonissos, Grecja

z Taras
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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