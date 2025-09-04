Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy Szeregowe z basenem w Municipality of Agios Nikolaos, Grecja

Agios Nikolaos Municipal Unit
20
Neapoli Municipal Unit
11
Vrachasi Municipal Unit
3
3 obiekty total found
Szeregowiec 6 pokojów w Municipality of Agios Nikolaos, Grecja
Szeregowiec 6 pokojów
Municipality of Agios Nikolaos, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2 - piętrowa willa o powierzchni 140 metrów kwadratowych na Krecie. Parter skład…
$421,359
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Szeregowiec 11 pokojów w Municipality of Agios Nikolaos, Grecja
Szeregowiec 11 pokojów
Municipality of Agios Nikolaos, Grecja
Pokoje 11
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 400 m²
Piętro -1/2
Na sprzedaż maisonette 400 metrów kwadratowych na Krecie. Maisonette ma 4 poziomy. Półpiwnic…
$1,76M
Szeregowiec 5 pokojów w Municipality of Agios Nikolaos, Grecja
Szeregowiec 5 pokojów
Municipality of Agios Nikolaos, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Piętro -2/4
🌟 Wyśmienite 4- Maisonette poziomu z prywatnym basenem i panoramicznym Widok na North- West …
$642,572
