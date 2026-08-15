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Wille na sprzedaż w Pella Municipality, Grecja

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1 obiekt total found
Willa w Aravissos, Grecja
Willa
Aravissos, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 500 m²
Na sprzedaż 2-piętrowa willa o powierzchni 500 metrów kwadratowych w środkowej Grecji. Parte…
$649,390
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Pella Municipality, Grecja

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Luksusowe
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