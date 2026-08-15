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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Pella Municipality, Grecja

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domy
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4 obiekty total found
Willa w Aravissos, Grecja
Willa
Aravissos, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 500 m²
Na sprzedaż 2-piętrowa willa o powierzchni 500 metrów kwadratowych w środkowej Grecji. Parte…
$649,390
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Pella, Grecja
Dom wolnostojący
Pella, Grecja
Powierzchnia 295 m²
Na sprzeda? domek o powierzchni 295 m kw., w mie? cie Yannitsa w rodkowej Macedonii regionu …
$436,862
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 1 pokój w Aravissos, Grecja
Dom wolnostojący 1 pokój
Aravissos, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 78 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom 78 metrów kwadratowych w północnej Grecji. Dom składa się z jedne…
$118,071
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Agencja
Grekodom Development
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Dom wolnostojący 2 pokoi w Pella, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Pella, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 60 m²
Na sprzeda? 1- pi? trowy dom 60 m kw. W pólnocnej Grecji. Dom składa się z 2 sypialni, salon…
$100,360
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Pella Municipality, Grecja

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