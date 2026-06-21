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Domy z ogrodem na sprzedaż w Paros Municipality, Grecja

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wille
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1 obiekt total found
Dom 3 pokoi w Paros Municipality, Grecja
Dom 3 pokoi
Paros Municipality, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 5 000 m²
Paros Residence 170 m2 - 5000 m2 - 3 sypialnie, prywatny basen - 1 / 6 współwłasność od €219…
$254,876
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Parametry nieruchomości w Paros Municipality, Grecja

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Luksusowe
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