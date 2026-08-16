Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Kymi - Aliveri Anna Municipality
  4. Mieszkania
  5. Dom wolnostojący

Dom wolnostojący na sprzedaż w Kymi Aliveri Anna Municipality, Grecja

;
Dom wolnostojący Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Dom wolnostojący w Aliveri, Grecja
Dom wolnostojący
Aliveri, Grecja
Powierzchnia 200 m²
Na sprzedaż w budowie 1-piętrowy dom o powierzchni 200 metrów kwadratowych na wyspie Euboea …
$366,020
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 1 pokój w Aliveri, Grecja
Dom wolnostojący 1 pokój
Aliveri, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 204 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowy dom 204 m kw. na wyspie Euboea. Parter składa się z salonu z kuchnią…
$1,89M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Kymi Aliveri Anna Municipality, Grecja

z Widok na góry
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się