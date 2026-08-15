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Mieszkania na sprzedaż w Kilkis Municipality, Grecja

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1 obiekt total found
Mieszkanie 1 pokój w Terpyllos, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Terpyllos, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 54 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 54 m kw w pólnocnej Grecji. Apartament znajduje się na …
$96,818
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Kilkis Municipality, Grecja

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