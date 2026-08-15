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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Kilkis Municipality, Grecja

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domy
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5 obiektów total found
Dom wolnostojący w Terpyllos, Grecja
Dom wolnostojący
Terpyllos, Grecja
Powierzchnia 290 m²
Α Dwupiętrowy dom jednoosobowy, położony w miejscowości w Kilkis, w pobliżu kościoła Najświę…
$223,154
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 1 pokój w Mikrokampos, Grecja
Dom wolnostojący 1 pokój
Mikrokampos, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 100 m²
Na sprzedaż 1 - piętrowy dom o powierzchni 100 metrów kwadratowych w północnej Grecji. Dom s…
$129,878
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Terpyllos, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Terpyllos, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 54 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 54 m kw w pólnocnej Grecji. Apartament znajduje się na …
$96,818
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Agencja
Grekodom Development
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Dom wolnostojący 4 pokoi w Nea Santa, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Nea Santa, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 360 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom 360 metrów kwadratowych w Salonikach. Półpiwnica składa się z jed…
$377,827
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Terpyllos, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Terpyllos, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 150 m²
Na sprzeda? 1- pi? trowy dom 150 m kw. W pólnocnej Grecji. Dom składa się z 4 sypialni, salo…
$631,679
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Kilkis Municipality, Grecja

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