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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Kea Municipality, Grecja

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domy
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5 obiektów total found
Willa w Kea Municipality, Grecja
Willa
Kea Municipality, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 330 m²
Property Code: HPS5736 - Villa FOR SALE in Kea Pisses for € 0 . This 330.00 sq. m. Villa …
Cena na zgłoszenie
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Dom 3 pokoi w Korissia, Grecja
Dom 3 pokoi
Korissia, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Położony w naprawdę uprzywilejowanej lokalizacji na wyspie Kea, w południowo-po obszarze Vou…
$506,667
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Willa 6 pokojów w Kea Municipality, Grecja
Willa 6 pokojów
Kea Municipality, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 1
OTZIAS, KEA This stunning 120 sq.m. villa sits on a sprawling 6,000 sq.m. plot, blending …
$1,10M
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LDV InvestLDV Invest
Willa w Kea Municipality, Grecja
Willa
Kea Municipality, Grecja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 495 m²
Property Code: HPS5589 - Villa FOR SALE in Kea Spathi for € 5.000.000 . This 495 sq. m. fur…
Cena na zgłoszenie
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Dom 5 pokojów w Kea Municipality, Grecja
Dom 5 pokojów
Kea Municipality, Grecja
Pokoje 5
Powierzchnia 250 m²
Niepowtarzalna nieruchomość w niesamowitej - spokojnej lokalizacji. Naprzeciwko morza i fali…
$889,737
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Parametry nieruchomości w Kea Municipality, Grecja

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