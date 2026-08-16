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Wille na sprzedaż w Corfu Regional Unit, Grecja

;
Korfu
3
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands
39
Municipality of Northern Corfu
8
Kassopaia Municipal Unit
7
Willa Usuwać
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59 obiektów total found
Willa w Dassia, Grecja
Willa
Dassia, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 240 m²
Na sprzedaż 2-piętrowa willa o powierzchni 380 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Parter s…
$1,12M
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Willa w Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Willa
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 250 m²
Na sprzeda? 4-pi? trowa willa 250 m2 na wyspie Korfu. Półpiwnica składa się z jednej kuchni.…
$2,24M
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Willa w Kentroma, Grecja
Willa
Kentroma, Grecja
Powierzchnia 150 m²
Na sprzedaż, 150 mkw willi znajduje się w Katavolos, na północny wschód od Korfu! Willa posi…
$2,66M
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Willa w Nissaki, Grecja
Willa
Nissaki, Grecja
Powierzchnia 250 m²
Luksusowa willa o powierzchni 250 m2 na sprzedaż - prywatne przybrzeżne Haven z basenem, jac…
$3,31M
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Willa w Ano Korakiana, Grecja
Willa
Ano Korakiana, Grecja
Powierzchnia 340 m²
Na sprzedaż willa o powierzchni 340 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Istnieją: panele sł…
$1,53M
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Willa w Nissaki, Grecja
Willa
Nissaki, Grecja
Powierzchnia 280 m²
Luksusowa willa na sprzedaż na wyspie Korfu. Willa jest w pełni wyposażona we wszystko, co j…
$3,78M
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TekceTekce
Willa w Kentroma, Grecja
Willa
Kentroma, Grecja
Powierzchnia 650 m²
Jest to kompleks trzech willi położonych w wiosce Kentroma, w północno-wschodniej części Kor…
Cena na zgłoszenie
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Grekodom Development
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Willa w Ipsos, Grecja
Willa
Ipsos, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 45 m²
Na sprzeda? 1- pi? trowa willa 45 m kw. na wyspie Korfu. Willa składa się z jednej sypialni,…
$543,126
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Willa w Kamara, Grecja
Willa
Kamara, Grecja
Powierzchnia 147 m²
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 147 m2 na wyspie Korfu. Parter składa się z 2 sypialni, salo…
$550,740
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Grekodom Development
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Willa w Ipsos, Grecja
Willa
Ipsos, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 65 m²
Na sprzeda? 1- pi? trowa willa 65 m kw. na wyspie Korfu. Willa składa się z jednej sypialni,…
$543,126
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Agii Deka, Grecja
Willa
Agii Deka, Grecja
Powierzchnia 250 m²
Elegant Coastal Villa 250 m ² na sprzedaż w Psaras, Korfu! Obudź się do dźwięku fal i zapac…
$2,95M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Benitses, Grecja
Willa
Benitses, Grecja
Powierzchnia 400 m²
DLA SPRZEDAŻY: 2 domy (120 m ² i 280 m ²) na linii brzegowej Tsaki Benitses w południowo-wsc…
$1,95M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Kamara, Grecja
Willa
Kamara, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 290 m²
Na sprzedaż 2 - piętrowa willa o powierzchni 290 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Parter…
$1,65M
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Grekodom Development
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Willa w Kassiopi, Grecja
Willa
Kassiopi, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 420 m²
Property Code: HPS5626 - Villa FOR SALE in Corfu Kassiopi for € 3.100.000 . This 420 sq. m.…
$3,57M
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Willa w Barbati, Grecja
Willa
Barbati, Grecja
Powierzchnia 480 m²
Na sprzedaż willa o powierzchni 480 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Są: ogrzewanie. Jes…
$3,78M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Souleika, Grecja
Willa
Souleika, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Property Code: HPS5624 - Villa FOR SALE in Corfu Achilleio for € 1.500.000 . This 200 sq. m…
$1,73M
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Willa w Kokkini, Grecja
Willa
Kokkini, Grecja
Na sprzedaż: willa o powierzchni 78,16 m2, wybudowana w 2005 roku, położona w cichej i dobrz…
$375,424
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International real estate agency Habita
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Willa w Katavolos, Grecja
Willa
Katavolos, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 314 m²
Property Code: HPS5600 - Villa FOR SALE in Corfu Kassiopi for € 3.400.000 . This 314 sq. m.…
$3,91M
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Willa w Gouvia, Grecja
Willa
Gouvia, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 1 000 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 900 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Półpiwni…
$4,13M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Agii Deka, Grecja
Willa
Agii Deka, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 360 m²
Na sprzedaż 2-piętrowa willa o powierzchni 360 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Parter s…
$2,72M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Willa
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 457 m²
Property Code: HPS5622 - Villa FOR SALE in Corfu Faiakes for € 1.100.000 . This 457 sq. m. …
$1,27M
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Willa w Viros, Grecja
Willa
Viros, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 377 m²
Property Code: HPS5627 - Villa FOR SALE in Corfu Achilleio for € 1.900.000 . This 377 sq. m…
$2,19M
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Willa w Dassia, Grecja
Willa
Dassia, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 240 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 240 m kw na wyspie Korfu. Parter składa się z sal…
$1,65M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Sinarades, Grecja
Willa
Sinarades, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 181 m²
Na sprzedaż 2-piętrowa willa o powierzchni 181 m kw na wyspie Korfu. Parter składa się z jed…
$2,36M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Souleika, Grecja
Willa
Souleika, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 240 m²
Property Code: HPS5602 - Villa FOR SALE in Corfu Achilleio for € 1.350.000 . This 240 sq. m…
$1,55M
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Willa w Astrakeri, Grecja
Willa
Astrakeri, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 250 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowa willa 250 m kw. Na wyspie Korfu. Parter składa się z salonu, jednej…
$2,95M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Ipsos, Grecja
Willa
Ipsos, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 132 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowa willa 132 m kw. na wyspie Korfu. Parter składa się z jednej sypialn…
$767,461
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Ermones, Grecja
Willa
Ermones, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 350 m²
Property Code: HPS5601 - Villa FOR SALE in Corfu Pareli for € 850.000 . This 350 sq. m. fur…
$978,225
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Willa 7 pokojów w Spartilas, Grecja
Willa 7 pokojów
Spartilas, Grecja
Pokoje 7
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 186 m²
Liczba kondygnacji 2
Elegant Villa with Panoramic Views and Pool in Corfu Price: €1,600,000 Location: Spartil…
$1,89M
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Willa w Dassia, Grecja
Willa
Dassia, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 240 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 240 m kw na wyspie Korfu. Parter składa się z sal…
$1,65M
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Corfu Regional Unit, Grecja

z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
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