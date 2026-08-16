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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Corfu Regional Unit, Grecja

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Korfu
42
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands
154
Municipality of Northern Corfu
42
Kassopaia Municipal Unit
23
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213 obiektów total found
Mieszkanie w Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Powierzchnia 49 m²
Apartament na sprzeda? 49 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Apartament znajduje się na pi…
$110,568
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Dom wolnostojący w Kynopiastes, Grecja
Dom wolnostojący
Kynopiastes, Grecja
Powierzchnia 350 m²
Na sprzedaż w budowie 1 - piętrowy dom o powierzchni 350 metrów kwadratowych na wyspie Korfu…
$271,563
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Dom wolnostojący w Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Dom wolnostojący
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Powierzchnia 150 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom o powierzchni 150 m2 na wyspie Korfu. Jest kominek, klimatyzacja …
$2,24M
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Benitses, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Benitses, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 130 m²
Na sprzedaż, α dwupiętrowy dom w miejscowości Kornata, w centralnej części wyspy! Ten dom je…
$295,177
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Willa w Dassia, Grecja
Willa
Dassia, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 240 m²
Na sprzedaż 2-piętrowa willa o powierzchni 380 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Parter s…
$1,12M
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Grekodom Development
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Willa w Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Willa
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 250 m²
Na sprzeda? 4-pi? trowa willa 250 m2 na wyspie Korfu. Półpiwnica składa się z jednej kuchni.…
$2,24M
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Agencja
Grekodom Development
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TekceTekce
Willa w Kentroma, Grecja
Willa
Kentroma, Grecja
Powierzchnia 150 m²
Na sprzedaż, 150 mkw willi znajduje się w Katavolos, na północny wschód od Korfu! Willa posi…
$2,66M
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Szeregowiec w Kynopiastes, Grecja
Szeregowiec
Kynopiastes, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 206 m²
Na sprzedaż maizonette 206 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Maisonette ma 3 poziomy. Par…
$194,817
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Agii Deka, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Agii Deka, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 130 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 130 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Parter składa się z jed…
Cena na zgłoszenie
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Grekodom Development
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Willa w Nissaki, Grecja
Willa
Nissaki, Grecja
Powierzchnia 250 m²
Luksusowa willa o powierzchni 250 m2 na sprzedaż - prywatne przybrzeżne Haven z basenem, jac…
$3,31M
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Grekodom Development
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Willa w Ano Korakiana, Grecja
Willa
Ano Korakiana, Grecja
Powierzchnia 340 m²
Na sprzedaż willa o powierzchni 340 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Istnieją: panele sł…
$1,53M
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Mieszkanie w Gimari, Grecja
Mieszkanie
Gimari, Grecja
Powierzchnia 133 m²
Na sprzeda? mieszkanie 133 m2 na wyspie Korfu. Apartament znajduje się na czwartym piętrze i…
$896,685
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Agii Deka, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Agii Deka, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 290 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom o powierzchni 290 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Parter s…
$708,425
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Szeregowiec w Agii Deka, Grecja
Szeregowiec
Agii Deka, Grecja
Powierzchnia 124 m²
Na sprzedaż - Dwie Maisonettes w Agios Matthaios Dwa mejsonety są dostępne na sprzedaż w obs…
$175,926
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Sfakera, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Sfakera, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 317 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 317 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Parter składa się z jed…
$531,319
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Benitses, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Benitses, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 209 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 209 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Parter składa się z jed…
$2,02M
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Szeregowiec w Vatonies, Grecja
Szeregowiec
Vatonies, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 100 m²
Na sprzedaż stary dom 100 m kw. w malowniczej miejscowości Allimatades na północy Korfu! Dom…
$106,264
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Dom wolnostojący w Benitses, Grecja
Dom wolnostojący
Benitses, Grecja
Powierzchnia 150 m²
Na sprzedaż: Nieruchomości wyjątkowe w Benitses z Oszałamiającym widokiem na morze Odkryj tę…
$1,10M
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Willa w Nissaki, Grecja
Willa
Nissaki, Grecja
Powierzchnia 280 m²
Luksusowa willa na sprzedaż na wyspie Korfu. Willa jest w pełni wyposażona we wszystko, co j…
$3,78M
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Agios Pantaleimonas, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Agios Pantaleimonas, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 58 m²
Na sprzedaż 1piętrowy dom 58 m kw. Na wyspie Korfu. Dom składa się z 2 sypialni, jednej kuch…
$259,756
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Willa w Kentroma, Grecja
Willa
Kentroma, Grecja
Powierzchnia 650 m²
Jest to kompleks trzech willi położonych w wiosce Kentroma, w północno-wschodniej części Kor…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 112 m²
Na sprzeda? mieszkanie 112 m kw. na wyspie Korfu. Apartament znajduje się na 1 piętrze. Skła…
$596,258
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Dom wolnostojący w Astrakeri, Grecja
Dom wolnostojący
Astrakeri, Grecja
Powierzchnia 175 m²
Na sprzedaż 1piętrowy dom 175 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Wspaniały widok na miasto…
$1,85M
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Pentati, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Pentati, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 200 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 200 m kw. na wyspie Korfu. Parter składa się z 2 sypialni, salon…
$389,634
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Dom wolnostojący w Agios Mattheos, Grecja
Dom wolnostojący
Agios Mattheos, Grecja
Powierzchnia 230 m²
Na sprzeda?, 230 m kw. domek, który siedzi na dzia? ce 1.200 m kw. w tradycyjnej wsi Paramon…
$589,174
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Gimari, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Gimari, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 145 m²
Na sprzedaż: Charming 145 m2 Rezydencja w sercu starego miasta Korfu Ten wyjątkowy obiekt p…
$826,496
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Willa w Ipsos, Grecja
Willa
Ipsos, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 45 m²
Na sprzeda? 1- pi? trowa willa 45 m kw. na wyspie Korfu. Willa składa się z jednej sypialni,…
$543,126
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Willa w Kamara, Grecja
Willa
Kamara, Grecja
Powierzchnia 147 m²
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 147 m2 na wyspie Korfu. Parter składa się z 2 sypialni, salo…
$550,740
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Willa w Ipsos, Grecja
Willa
Ipsos, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 65 m²
Na sprzeda? 1- pi? trowa willa 65 m kw. na wyspie Korfu. Willa składa się z jednej sypialni,…
$543,126
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Gimari, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Gimari, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 200 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 200 m kw. na wyspie Korfu. Parter składa się z 2 sypialni, salon…
$1,18M
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Typy nieruchomości w Corfu Regional Unit.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Corfu Regional Unit, Grecja

z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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