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Dom wolnostojący na sprzedaż w Corfu Regional Unit, Grecja

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Korfu
13
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands
57
Municipality of Northern Corfu
17
Kassopaia Municipal Unit
6
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Dom wolnostojący Usuwać
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78 obiektów total found
Dom wolnostojący w Kynopiastes, Grecja
Dom wolnostojący
Kynopiastes, Grecja
Powierzchnia 350 m²
Na sprzedaż w budowie 1 - piętrowy dom o powierzchni 350 metrów kwadratowych na wyspie Korfu…
$271,563
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Dom wolnostojący w Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Dom wolnostojący
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Powierzchnia 150 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom o powierzchni 150 m2 na wyspie Korfu. Jest kominek, klimatyzacja …
$2,24M
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Benitses, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Benitses, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 130 m²
Na sprzedaż, α dwupiętrowy dom w miejscowości Kornata, w centralnej części wyspy! Ten dom je…
$295,177
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Agii Deka, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Agii Deka, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 130 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 130 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Parter składa się z jed…
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Agii Deka, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Agii Deka, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 290 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom o powierzchni 290 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Parter s…
$708,425
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Sfakera, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Sfakera, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 317 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 317 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Parter składa się z jed…
$531,319
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Agencja
Grekodom Development
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TekceTekce
Dom wolnostojący 4 pokoi w Benitses, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Benitses, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 209 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 209 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Parter składa się z jed…
$2,02M
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Dom wolnostojący w Benitses, Grecja
Dom wolnostojący
Benitses, Grecja
Powierzchnia 150 m²
Na sprzedaż: Nieruchomości wyjątkowe w Benitses z Oszałamiającym widokiem na morze Odkryj tę…
$1,10M
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Agios Pantaleimonas, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Agios Pantaleimonas, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 58 m²
Na sprzedaż 1piętrowy dom 58 m kw. Na wyspie Korfu. Dom składa się z 2 sypialni, jednej kuch…
$259,756
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Dom wolnostojący w Astrakeri, Grecja
Dom wolnostojący
Astrakeri, Grecja
Powierzchnia 175 m²
Na sprzedaż 1piętrowy dom 175 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Wspaniały widok na miasto…
$1,85M
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Pentati, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Pentati, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 200 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 200 m kw. na wyspie Korfu. Parter składa się z 2 sypialni, salon…
$389,634
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Agios Mattheos, Grecja
Dom wolnostojący
Agios Mattheos, Grecja
Powierzchnia 230 m²
Na sprzeda?, 230 m kw. domek, który siedzi na dzia? ce 1.200 m kw. w tradycyjnej wsi Paramon…
$589,174
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Gimari, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Gimari, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 145 m²
Na sprzedaż: Charming 145 m2 Rezydencja w sercu starego miasta Korfu Ten wyjątkowy obiekt p…
$826,496
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Gimari, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Gimari, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 200 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 200 m kw. na wyspie Korfu. Parter składa się z 2 sypialni, salon…
$1,18M
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Dom wolnostojący w Evropouli, Grecja
Dom wolnostojący
Evropouli, Grecja
Powierzchnia 209 m²
Nieruchomość znajduje się w obszarze Potamos. Na pierwszym piętrze znajduje się jeden trzypo…
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Municipality of Northern Corfu, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Municipality of Northern Corfu, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 91 m²
Na sprzedaż 2 piętrowy dom o powierzchni 91 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Parter skła…
$118,071
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Dom wolnostojący w Kynopiastes, Grecja
Dom wolnostojący
Kynopiastes, Grecja
Powierzchnia 75 m²
Na sprzedaż 1 - piętrowy dom o powierzchni 75 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Na sprzed…
$129,878
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Dom wolnostojący 9 pokojów w Ipsos, Grecja
Dom wolnostojący 9 pokojów
Ipsos, Grecja
Sypialnie 9
Powierzchnia 430 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 430 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Piwnica składa się z 3…
$1,24M
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Dom wolnostojący w Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Dom wolnostojący
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Powierzchnia 128 m²
Na sprzedaż znajdują się dwa budynki o łącznej powierzchni 128 m2. M, który znajduje się na …
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Dom wolnostojący 7 pokojów w Ipsos, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Ipsos, Grecja
Sypialnie 7
Powierzchnia 274 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 274 m ² na wyspie Korfu. Półpiwnica składa się z jednej sypialn…
$1,01M
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Dom wolnostojący w Kynopiastes, Grecja
Dom wolnostojący
Kynopiastes, Grecja
Powierzchnia 132 m²
Na sprzedaż znajdują się 2 domki 91 m kw i 41 m kw w miejscowości Agios Prokopis w centralne…
$354,213
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Dom wolnostojący w Kynopiastes, Grecja
Dom wolnostojący
Kynopiastes, Grecja
Powierzchnia 240 m²
Na sprzedaż znajduje się dom o powierzchni 240 m2 w dzielnicy Gastouri, 8 km od miasta Korfu…
$1,95M
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Dom wolnostojący w Magoulades, Grecja
Dom wolnostojący
Magoulades, Grecja
Powierzchnia 300 m²
Na sprzedaż 1piętrowy dom 300 m kw. na wyspie Korfu. Dom składa się z jednego magazynu. Wła…
$295,177
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Dom wolnostojący w Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Dom wolnostojący
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Powierzchnia 90 m²
Na wyspie Korfu są cztery domy na sprzedaż. Trzy z nich mają powierzchnię 35 m2, a jeden 90 …
$288,284
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Dom wolnostojący 8 pokojów w Sokraki, Grecja
Dom wolnostojący 8 pokojów
Sokraki, Grecja
Sypialnie 8
Powierzchnia 320 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 320 m kw. na wyspie Korfu. Parter składa się z 2 salonów z kuch…
$283,370
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Avliotes, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Avliotes, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 110 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 110 m kw. na wyspie Korfu. Parter składa się z salonu, jednej ku…
$113,348
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Evropouli, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Evropouli, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 235 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 235 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Piwnica sk…
$649,390
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Dom wolnostojący w Gouvia, Grecja
Dom wolnostojący
Gouvia, Grecja
Powierzchnia 450 m²
Na sprzedaż dom jednoosobowy o powierzchni 450 m kw w Gouvia! Obiekt składa się z apartame…
$814,689
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Dom wolnostojący w Argirades, Grecja
Dom wolnostojący
Argirades, Grecja
Powierzchnia 200 m²
Na sprzedaż domek składający się z trzech apartamentów. Na parterze znajdują się dwa apartam…
$461,255
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Evropouli, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Evropouli, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 69 m²
Na sprzedaż stare budownictwo 1piętrowy dom o powierzchni 69 metrów kwadratowych na wyspie K…
$377,827
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Parametry nieruchomości w Corfu Regional Unit, Grecja

z Widok na góry
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