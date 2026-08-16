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Mieszkania na sprzedaż w Corfu Regional Unit, Grecja

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Korfu
21
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands
32
Municipality of Northern Corfu
8
Kassopaia Municipal Unit
8
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40 obiektów total found
Mieszkanie w Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Powierzchnia 49 m²
Apartament na sprzeda? 49 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Apartament znajduje się na pi…
$110,568
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Mieszkanie w Gimari, Grecja
Mieszkanie
Gimari, Grecja
Powierzchnia 133 m²
Na sprzeda? mieszkanie 133 m2 na wyspie Korfu. Apartament znajduje się na czwartym piętrze i…
$896,685
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 112 m²
Na sprzeda? mieszkanie 112 m kw. na wyspie Korfu. Apartament znajduje się na 1 piętrze. Skła…
$596,258
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DD CO DEDD CO DE
Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 122 m²
Na sprzeda? mieszkanie 122 m kw. na wyspie Korfu. Apartament znajduje się na drugim piętrze.…
$655,293
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Mieszkanie 3 pokoi w Gimari, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Gimari, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 123 m²
Na sprzeda? mieszkanie 123 m kw. na wyspie Korfu. Apartament znajduje się na 1 piętrze. Skła…
$342,406
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Grekodom Development
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Mieszkanie 3 pokoi w Agia Eleni, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Agia Eleni, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 154 m²
Na sprzeda? mieszkanie 154 m kw. Na wyspie Korfu. Apartament znajduje się na parterze. Skład…
$389,634
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Grekodom Development
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 100 m²
Na sprzeda? mieszkanie 100 m kw. na wyspie Korfu. Apartament znajduje się na drugim piętrze.…
$421,513
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 112 m²
Na sprzeda? mieszkanie 112 m kw. na wyspie Korfu. Apartament znajduje się na 4 piętrze. Skła…
$667,100
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Grekodom Development
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Mieszkanie w Sinarades, Grecja
Mieszkanie
Sinarades, Grecja
Powierzchnia 25 m²
Apartament na sprzedaż 25 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Apartament znajduje się na pi…
$91,405
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 84 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 84 m2 na wyspie Korfu. Apartament znajduje się na 4 pię…
$495,898
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Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Agia Eleni, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Agia Eleni, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 105 m²
Na sprzedaż Mieszkanie o powierzchni 105 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Mieszkanie zna…
Cena na zgłoszenie
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Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 56 m²
Na sprzeda? mieszkanie 56 m kw. na wyspie Korfu. Apartament znajduje się na parterze. Składa…
$277,467
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Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Gimari, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Gimari, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 59 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 59 m kw na wyspie Korfu. Apartament znajduje się na par…
$407,344
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Grekodom Development
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Mieszkanie w Sinarades, Grecja
Mieszkanie
Sinarades, Grecja
Powierzchnia 25 m²
Apartament na sprzedaż 25 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Apartament znajduje się na pi…
$91,405
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 61 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 61 m2 na wyspie Korfu. Apartament znajduje się na parte…
$301,081
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 86 m²
Na sprzeda? mieszkanie 86 m kw. na wyspie Korfu. Apartament znajduje się na 4 piętrze. Skład…
$519,512
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Mieszkanie 1 pokój w Ano Garouna, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Ano Garouna, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 37 m²
Na sprzedaż Mieszkanie o powierzchni 37 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Mieszkanie znaj…
$112,033
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Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Gimari, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Gimari, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 45 m²
Na sprzeda? mieszkanie 45 m kw. na wyspie Korfu. Apartament znajduje się na 4 piętrze. Skład…
$306,984
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Mieszkanie 2 pokoi w Ipsos, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Ipsos, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 84 m²
Na sprzeda? pod budowanym mieszkaniu 84 m kw. na wyspie Korfu. Apartament znajduje się na pa…
$129,878
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 84 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 84 m2 na wyspie Korfu. Apartament znajduje się na 1 pię…
$430,959
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Mieszkanie w Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Powierzchnia 86 m²
Na sprzeda? mieszkanie 86 m kw. na wyspie Korfu. Mieszkanie ma wewnętrzny układ. Są: klimaty…
$454,573
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Mieszkanie w Gimari, Grecja
Mieszkanie
Gimari, Grecja
Powierzchnia 26 m²
Apartament na sprzedaż 26 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Mieszkanie ma położenie kątow…
$213,503
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 50 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 50 m kw na wyspie Korfu. Apartament znajduje się na par…
$242,045
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Mieszkanie w Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Powierzchnia 104 m²
Apartament na sprzedaż 104 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Apartament znajduje się na d…
$267,922
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Mieszkanie w Sinarades, Grecja
Mieszkanie
Sinarades, Grecja
Powierzchnia 25 m²
Apartament na sprzedaż 25 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Apartament znajduje się na pi…
$79,980
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Mieszkanie 2 pokoi w Gimari, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Gimari, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 60 m²
Na sprzeda? mieszkanie 60 m kw. na wyspie Korfu. Apartament znajduje się na drugim piętrze. …
$248,125
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 47 m²
Na sprzeda? mieszkanie 47 m kw. na wyspie Korfu. Apartament znajduje się na parterze. Składa…
$230,238
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Mieszkanie 3 pokoi w Kontokali, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Kontokali, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 135 m²
Na sprzeda? mieszkanie 135 m kw. na wyspie Korfu. Apartament znajduje się na parterze. Skład…
$383,730
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Mieszkanie 2 pokoi w Gimari, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Gimari, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 50 m²
Mieszkanie na 50 m2 na sprzedaż w zabytkowym centrum Korfu. Apartament posiada funkcjonalny…
$287,141
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Mieszkanie 2 pokoi w Gimari, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Gimari, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 60 m²
Na sprzeda? mieszkanie 60 m kw. na wyspie Korfu. Apartament znajduje się na 1 piętrze. Skład…
$306,984
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Typy nieruchomości w Corfu Regional Unit.

1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe

Parametry nieruchomości w Corfu Regional Unit, Grecja

z Widok na góry
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
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