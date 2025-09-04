Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Mieszkania z basenem na sprzedaż w Chania Regional Unit, Grecja

1 obiekt total found
Mieszkanie 4 pokoi w Xirosterni, Grecja
Mieszkanie 4 pokoi
Xirosterni, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 118 m²
Piętro 1/1
Na sprzedaż apartament o powierzchni 118 m kw na Krecie. Apartament znajduje się na parterze…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
