Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Kissamos
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Kissamos, Grecja

Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
3 obiekty total found
Mieszkanie 1 pokój w Kissamos, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Kissamos, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Ten ekskluzywny projekt oferuje wyjątkową okazję do doświadczenia luksusowego życia nad Morz…
$351,799
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Kissamos, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Kissamos, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Ten ekskluzywny projekt oferuje wyjątkową okazję do doświadczenia luksusowego życia nad Morz…
$351,375
Zostaw prośbę
Mieszkanie 5 pokojów w Kissamos, Grecja
Mieszkanie 5 pokojów
Kissamos, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 213 m²
Liczba kondygnacji 2
Rezydencja na wzgórzu z widokiem panoramicznym, Kastelli, Grecja Oferujemy wille z widokiem…
$899,846
Zostaw prośbę
AtlantaAtlanta
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się