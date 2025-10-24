Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  2. Grecja
  3. Chalkidiki Regional Unit
  4. Mieszkania
  5. Apartamenty wielopoziomowe
  6. Widok na góry

Apartamenty wielopoziomowe w górach na sprzedaż w Chalkidiki Regional Unit, Grecja

Kassandra Municipality
3
Municipality of Sithonia
3
Sithonia Municipal Unit
3
2 obiekty total found
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi w Pefkochori, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi
Pefkochori, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 2
Investment opportunity in the vibrant town of PEFKOHORI which is a popular summer destinatio…
$432,525
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi w Kriopigi, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi
Kriopigi, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Liczba kondygnacji 3
Spektakularne letnie życie plus biznes, ten dom ma 400 metrów kwadratowych i 200 metrów gale…
$1,05M
