  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Chalkidiki Regional Unit
  4. Mieszkania
  5. Apartamenty wielopoziomowe
  6. Widok na morze

Apartamenty wielopoziomowe nad morzem na sprzedaż w Chalkidiki Regional Unit, Grecja

Kassandra Municipality
3
Municipality of Sithonia
3
Sithonia Municipal Unit
3
2 obiekty total found
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi w Kriopigi, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi
Kriopigi, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Liczba kondygnacji 3
Spektakularne letnie życie plus biznes, ten dom ma 400 metrów kwadratowych i 200 metrów gale…
$1,05M
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Pefkochori, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Pefkochori, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
INVESTMENT OPPORTUNITY WITH A PRIME LOCATION!!! Situated on the beachfront from the sea in a…
$310,994
Parametry nieruchomości w Chalkidiki Regional Unit, Grecja

