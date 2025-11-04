Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Attyka
  4. Mieszkania
  5. Bliźniak
  6. Basen

Bliźniaki z basenem na sprzedaż w Attyka, Grecja

Bliźniak Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Bliźniak 3 pokoi w Municipality of Saronikos, Grecja
Bliźniak 3 pokoi
Municipality of Saronikos, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 2
Maisonette A – Prywatny basen | Widok na morze | Nowoczesne życie na Riwierze Ateńskiej P…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Attyka, Grecja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się