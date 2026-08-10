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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Attyka, Grecja

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Ateny
9
Municipality of Athens
9
28 obiektów total found
Nieruchomości inwestycyjne 1 100 m² w Municipality of Agia Paraskevi, Grecja
Premium Premium
Nieruchomości inwestycyjne 1 100 m²
Municipality of Agia Paraskevi, Grecja
Powierzchnia 1 100 m²
Liczba kondygnacji 3
Ekspozycyjny obiekt komercyjny 1,110 m2 na Mezogion - Agia Paraskevi AvenueCena sprzedaży: 2…
$2,53M
VAT
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Deweloper
DC Constructions
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Pokój hotelowy 25 m² w Municipality of Athens, Grecja
Pokój hotelowy 25 m²
Municipality of Athens, Grecja
Powierzchnia 25 m²
Inwestycje nieruchomości w Atenach: hotel butikowy Socio Central i Golden Visa program do uz…
$288,284
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Gotowy biznes 25 m² w Municipality of Athens, Grecja
Gotowy biznes 25 m²
Municipality of Athens, Grecja
Powierzchnia 25 m²
Inwestycje nieruchomości w Atenach: hotel butikowy Socio Central i Golden Visa program do uz…
$288,284
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TekceTekce
Hotel 1 000 m² w Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Hotel 1 000 m²
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Powierzchnia 1 000 m²
Na sprzedaż hotel w Atenach o łącznej powierzchni 1000 m2 Piwnica składa się z magazynów i s…
$3,54M
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Agencja
Grekodom Development
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Hotel 2 415 m² w Municipality of Oropos, Grecja
Hotel 2 415 m²
Municipality of Oropos, Grecja
Powierzchnia 2 415 m²
Hotel o powierzchni 2.415 m2 jest oferowany na sprzedaż. Składa się z 48 pokoi dwuosobowych …
$3,15M
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Agencja
Grekodom Development
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Hotel 354 m² w Municipality of Athens, Grecja
Hotel 354 m²
Municipality of Athens, Grecja
Powierzchnia 354 m²
Na sprzedaż hotel o powierzchni 354 metrów kwadratowych w Atenach. Hotel ma jeden poziom. Is…
$4,37M
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Agencja
Grekodom Development
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Hotel 2 200 m² w Municipality of Glyfada, Grecja
Hotel 2 200 m²
Municipality of Glyfada, Grecja
Powierzchnia 2 200 m²
Lokalizacja: Glyfada (południowe przedmieścia) W centrum Riwiery Ateńskiej, zaledwie kilka k…
$35,42M
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Agencja
Grekodom Development
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Hotel 2 300 m² w Municipality of Zografos, Grecja
Hotel 2 300 m²
Municipality of Zografos, Grecja
Powierzchnia 2 300 m²
Ten hotel położony jest w centrum Aten, na Placu Omonia. Obszar jest obsługiwany przez metro…
Cena na zgłoszenie
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Agencja
Grekodom Development
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Hotel 950 m² w Marathon, Grecja
Hotel 950 m²
Marathon, Grecja
Sypialnie 12
Powierzchnia 950 m²
Na sprzedaż hotel 900 metrów kwadratowych w Attica. Hotel ma 4 poziomy. Parter składa się z …
$1,84M
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Agencja
Grekodom Development
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Nieruchomości komercyjne 412 m² w Municipality of Peristeri, Grecja
Nieruchomości komercyjne 412 m²
Municipality of Peristeri, Grecja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 412 m²
Na sprzedaż -- Mieszkalne Inne właściwości -- Ateny Zachodnie: Peristeri -- Lofos Axiomatiko…
$780,795
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Hotel 2 250 m² w Municipality of Athens, Grecja
Hotel 2 250 m²
Municipality of Athens, Grecja
Powierzchnia 2 250 m²
Na sprzedaż hotel o powierzchni 2250 metrów kwadratowych w Atenach. Hotel ma jeden poziom.
Cena na zgłoszenie
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Agencja
Grekodom Development
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Hotel 1 600 m² w Anavyssos, Grecja
Hotel 1 600 m²
Anavyssos, Grecja
Powierzchnia 1 600 m²
Na sprzedaż hotel o powierzchni 1600 metrów kwadratowych w Attica. Hotel ma jeden poziom. Ws…
Cena na zgłoszenie
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Agencja
Grekodom Development
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Hotel 4 022 m² w Municipality of Kallithea, Grecja
Hotel 4 022 m²
Municipality of Kallithea, Grecja
Powierzchnia 4 022 m²
W Atenach oferowany jest hotel o łącznej powierzchni 4.022 mkw. Łącznie 84 pokoje. Znajduje …
$29,52M
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Agencja
Grekodom Development
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Hotel 4 000 m² w Municipality of Kallithea, Grecja
Hotel 4 000 m²
Municipality of Kallithea, Grecja
Powierzchnia 4 000 m²
Na sprzedaż hotel o powierzchni 4000 metrów kwadratowych w Atenach. Hotel ma jeden poziom. N…
$29,52M
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Agencja
Grekodom Development
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Hotel 1 000 m² w Region Attyka, Grecja
Hotel 1 000 m²
Region Attyka, Grecja
Powierzchnia 1 000 m²
Na sprzedaż hotel o powierzchni 1000 metrów kwadratowych na wyspach. Hotel ma jeden poziom. …
$1,95M
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Agencja
Grekodom Development
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Hotel 1 300 m² w Methana, Grecja
Hotel 1 300 m²
Methana, Grecja
Powierzchnia 1 300 m²
Ten pierwszorzędny hotel ze szpitalem termalnym i całym niezbędnym sprzętem jest dostępny na…
$7,67M
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Agencja
Grekodom Development
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Pomieszczenie biurowe 67 m² w Municipality of Penteli, Grecja
Pomieszczenie biurowe 67 m²
Municipality of Penteli, Grecja
Powierzchnia 67 m²
Centralnie położony w Melissia. Schludny pokój. Zbyt jasne. Ogromne okna w całym. Przód i ró…
$261,687
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Nieruchomości komercyjne 100 m² w Pireus, Grecja
Nieruchomości komercyjne 100 m²
Pireus, Grecja
Pokoje 2
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 2
tz -38 commercial The T-Z 38 project is located in a piraeus, at the junction of the regi…
$271,413
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Magazyn 85 m² w Municipality of Dafni Ymittos, Grecja
Magazyn 85 m²
Municipality of Dafni Ymittos, Grecja
Powierzchnia 85 m²
Nieruchomość inwestycyjna. Wynajmowana z rentownością ponad 7% 2 lokale na parterze, które…
$136,077
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Nieruchomości inwestycyjne 470 m² w Pireus, Grecja
Nieruchomości inwestycyjne 470 m²
Pireus, Grecja
Powierzchnia 470 m²
Liczba kondygnacji 3
doskonały budynek w doskonałej lokalizacji, Kastella, Pir ä my, Attica Grecja, składająca si…
$1,83M
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Hotel w Municipality of Athens, Grecja
Hotel
Municipality of Athens, Grecja
Pokoje 440
$168,02M
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Nieruchomości komercyjne 2 m² w Municipality of Kifisia, Grecja
Nieruchomości komercyjne 2 m²
Municipality of Kifisia, Grecja
Pokoje 10
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 2 m²
$5,02M
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Hotel w Municipality of Athens, Grecja
Hotel
Municipality of Athens, Grecja
Pokoje 532
$167,09M
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Nieruchomości komercyjne 2 m² w Municipality of Athens, Grecja
Nieruchomości komercyjne 2 m²
Municipality of Athens, Grecja
Powierzchnia 2 m²
Remarkable property! Unique - with many advantages !!! Independent business building. Preser…
$3,56M
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Nieruchomości komercyjne 552 m² w Municipality of Marousi, Grecja
Nieruchomości komercyjne 552 m²
Municipality of Marousi, Grecja
Pokoje 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 552 m²
$2,09M
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Nieruchomości komercyjne 320 m² w Municipality of Penteli, Grecja
Nieruchomości komercyjne 320 m²
Municipality of Penteli, Grecja
Powierzchnia 320 m²
Właściwość o bardzo dobrej budowie na bardzo dobrej drodze Vrilissia. Promocyjny i komfortow…
$622,816
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Hotel w Municipality of Athens, Grecja
Hotel
Municipality of Athens, Grecja
Pokoje 300
$176,43M
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Hotel w Municipality of Athens, Grecja
Hotel
Municipality of Athens, Grecja
$1,31B
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Typy nieruchomości w Attyka.

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