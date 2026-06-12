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Domy Szeregowe nad morzem w Arkalochori Municipal Unit, Grecja

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3 obiekty total found
Szeregowiec w Kalo Chorio, Grecja
Szeregowiec
Kalo Chorio, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 115 m²
Na sprzedaż stary maisonette budowlany o powierzchni 115 metrów kwadratowych na Krecie .Mais…
$277,467
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Kalo Chorio, Grecja
Szeregowiec
Kalo Chorio, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 160 m²
Na sprzedaż maisonette 160 metrów kwadratowych na Krecie. Maisonette ma 2 poziomy. Parter sk…
$377,827
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Kalo Chorio, Grecja
Szeregowiec
Kalo Chorio, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 130 m²
Na sprzedaż stary maisonette budowy 130 m ² na Krecie. Maisonette ma 2 poziomy. Parter skład…
$102,722
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Arkalochori Municipal Unit, Grecja

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