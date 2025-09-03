Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Anavissos Municipal Unit
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Widok na morze

Mieszkania nad morzem na sprzedaż w Anavissos Municipal Unit, Grecja

1 pokojowe
3
2 pokojowe
3
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Saronikos, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Saronikos, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Mieszkanie na 2. piętrze – Nowoczesny styl | Widok na morze | Idealne do zamieszkania lub in…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Anavissos Municipal Unit, Grecja

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się