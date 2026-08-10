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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Aleksandropolis, Grecja

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2 obiekty total found
Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Alexandroupoli, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Alexandroupoli, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Kod własności: 11772 - Apartament DLA SPRZEDAŻY w Aleksandrii Centrum za 200.000 euro. To 50…
$233,948
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Alexandroupoli, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Alexandroupoli, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Kod własności: 11768 - Apartament DLA SPRZEDAŻY w Aleksandrii Centrum za €117.000. To 60 met…
$136,174
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Parametry nieruchomości w Aleksandropolis, Grecja

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