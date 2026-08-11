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Kawalerki na sprzedaż w Berlin, Niemcy

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12 obiektów total found
Kawalerka 1 pokój w Berlin, Niemcy
Kawalerka 1 pokój
Berlin, Niemcy
Pokoje 1
Powierzchnia 45 m²
Liczba kondygnacji 4
Stary, dobrze utrzymany budynek z windą w Berlinie - Friedrichshain- Kreuzberg, zbudowany w …
$269,873
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
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Kawalerka 1 pokój w Berlin, Niemcy
Kawalerka 1 pokój
Berlin, Niemcy
Pokoje 1
Powierzchnia 42 m²
Liczba kondygnacji 4
1-pokojowe mieszkanie w 4-piętrowym domu z jasną fasadą, eleganckie balkony i wyśmienite ele…
$291,462
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
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Kawalerka 1 pokój w Berlin, Niemcy
Kawalerka 1 pokój
Berlin, Niemcy
Sypialnie 1
Powierzchnia 65 m²
Liczba kondygnacji 2
Klasyczny budynek przełomu stulecia zachwyca typowymi szczegółami starego budynku, takimi ja…
$435,717
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Kawalerka 1 pokój w Berlin, Niemcy
Kawalerka 1 pokój
Berlin, Niemcy
Sypialnie 1
Powierzchnia 41 m²
Liczba kondygnacji 4
1- pokój przestronny apartament z wysokimi sufitami znajduje się w pięknym starym budynku z …
$348,573
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Kawalerka 1 pokój w Berlin, Niemcy
Kawalerka 1 pokój
Berlin, Niemcy
Sypialnie 1
Powierzchnia 42 m²
Liczba kondygnacji 4
1-pokojowe mieszkanie w 4-piętrowym domu z jasną fasadą, eleganckie balkony i wyśmienite ele…
$313,716
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Kawalerka 1 pokój w Berlin, Niemcy
Kawalerka 1 pokój
Berlin, Niemcy
Pokoje 1
Powierzchnia 27 m²
Liczba kondygnacji 11
1-pokojowe mieszkanie na sprzedaż w pobliżu nabrzeża rzeki Spree. Ten unikalny kompleks znaj…
$329,245
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
Kawalerka 1 pokój w Berlin, Niemcy
Kawalerka 1 pokój
Berlin, Niemcy
Pokoje 1
Powierzchnia 41 m²
Liczba kondygnacji 4
1- pokój przestronny apartament z wysokimi sufitami znajduje się w pięknym starym budynku z …
$323,847
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
Kawalerka 1 pokój w Berlin, Niemcy
Kawalerka 1 pokój
Berlin, Niemcy
Sypialnie 1
Powierzchnia 27 m²
Liczba kondygnacji 11
1-pokojowe mieszkanie na sprzedaż w pobliżu nabrzeża rzeki Spree. Ten unikalny kompleks znaj…
$354,383
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Kawalerka 1 pokój w Berlin, Niemcy
Kawalerka 1 pokój
Berlin, Niemcy
Sypialnie 1
Powierzchnia 46 m²
Liczba kondygnacji 6
Ten 1-pokojowy apartament z przemyślanym układem jest idealnym miejscem do życia w dużym mie…
$441,526
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Kawalerka 1 pokój w Berlin, Niemcy
Kawalerka 1 pokój
Berlin, Niemcy
Sypialnie 1
Powierzchnia 45 m²
Liczba kondygnacji 4
Stary, dobrze utrzymany budynek z windą w Berlinie - Friedrichshain- Kreuzberg, zbudowany w …
$290,478
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Kawalerka 1 pokój w Berlin, Niemcy
Kawalerka 1 pokój
Berlin, Niemcy
Pokoje 1
Powierzchnia 46 m²
Liczba kondygnacji 6
Ten 1-pokojowy apartament z przemyślanym układem jest idealnym miejscem do życia w dużym mie…
$410,206
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
Kawalerka 1 pokój w Berlin, Niemcy
Kawalerka 1 pokój
Berlin, Niemcy
Pokoje 1
Powierzchnia 65 m²
Liczba kondygnacji 2
Klasyczny budynek przełomu stulecia zachwyca typowymi szczegółami starego budynku, takimi ja…
$404,809
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch

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