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Kawalerki na sprzedaż w Monachium, Niemcy

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6 obiektów total found
Kawalerka 1 pokój w Monachium, Niemcy
Kawalerka 1 pokój
Monachium, Niemcy
Pokoje 1
Powierzchnia 42 m²
Liczba kondygnacji 4
1 pokojowe mieszkanie w dobrym stanie w centralnej dzielnicy Monachium. Indywidualne kanaliz…
$501,524
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
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Kawalerka 1 pokój w Monachium, Niemcy
Kawalerka 1 pokój
Monachium, Niemcy
Pokoje 1
Powierzchnia 59 m²
Liczba kondygnacji 3
1-pokojowy apartament na poddaszu z tarasem na dachu znajduje się na trzecim piętrze w domu …
$664,811
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
Kawalerka 1 pokój w Monachium, Niemcy
Kawalerka 1 pokój
Monachium, Niemcy
Pokoje 1
Powierzchnia 34 m²
Liczba kondygnacji 5
Kompaktowy 1-pokojowy apartament z balkonem w Monachium w pobliżu English Garden. Wyposaże…
$377,714
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
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Kawalerka 1 pokój w Monachium, Niemcy
Kawalerka 1 pokój
Monachium, Niemcy
Pokoje 1
Powierzchnia 42 m²
Liczba kondygnacji 6
Apartament znajduje się na pierwszym piętrze małego kompleksu mieszkalnego z 20 apartamentów…
$377,822
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
Kawalerka 1 pokój w Monachium, Niemcy
Kawalerka 1 pokój
Monachium, Niemcy
Sypialnie 1
Powierzchnia 42 m²
Liczba kondygnacji 6
Apartament znajduje się na pierwszym piętrze małego kompleksu mieszkalnego z 20 apartamentów…
$406,669
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Kawalerka 1 pokój w Monachium, Niemcy
Kawalerka 1 pokój
Monachium, Niemcy
Sypialnie 1
Powierzchnia 34 m²
Liczba kondygnacji 5
Kompaktowy 1-pokojowy apartament z balkonem w Monachium w pobliżu English Garden.Wyposażenie…
$406,553
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