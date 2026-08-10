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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Stavenhagen, Niemcy

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2 obiekty total found
Rezydencja 50 pokojów w Ivenack, Niemcy
Rezydencja 50 pokojów
Ivenack, Niemcy
Pokoje 50
Sypialnie 8
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 1 550 m²
Liczba kondygnacji 2
Jeden z ostatnich, zachowanych NIEMCY kraju:Menedżer nieruchomości GODDIN z 7000 (lub do 350…
$194,321
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Zamek 135 pokojów w Zettemin, Niemcy
Zamek 135 pokojów
Zettemin, Niemcy
Pokoje 135
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 3 600 m²
Liczba kondygnacji 4
- Ostatni dom w D. w półsztywnej konstrukcji!"Unikalny GUTSHAUS w kształcie półkolistym w po…
$850,849
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Parametry nieruchomości w Stavenhagen, Niemcy

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