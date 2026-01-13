Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  2. Niemcy
  3. Nadrenia Północna-Westfalia
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Taras

Mieszkania z tarasem na sprzedaż w Nadrenia Północna-Westfalia, Niemcy

Dusseldorf
54
Essen
8
Duisburg
15
Gelsenkirchen
6
Mieszkanie 5 pokojów w Solingen, Niemcy
Mieszkanie 5 pokojów
Solingen, Niemcy
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 190 m²
Piętro 1
Exclusive 190 m ² loft w zabytkowym budynku fabryki z dwoma tarasami w Solingen Odkryj unika…
$858,670
Agencja
ELEMENTA
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
Telegram Napisz w Telegram
Mieszkanie 7 pokojów w Duisburg, Niemcy
Mieszkanie 7 pokojów
Duisburg, Niemcy
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 158 m²
Piętro 5
Sprzedaż pakietów: dwa w pełni odnowione apartamenty w Duisburgu (Ruhrort) - w pobliżu Renu!…
$407,228
Agencja
ELEMENTA
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
Telegram Napisz w Telegram
