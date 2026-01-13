Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  2. Niemcy
  3. Nadrenia Północna-Westfalia
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Garaż

Mieszkania z garażem na sprzedaż w Nadrenia Północna-Westfalia, Niemcy

Dusseldorf
54
Essen
8
Duisburg
15
Gelsenkirchen
6
1 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Essen, Niemcy
Mieszkanie 3 pokoi
Essen, Niemcy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 77 m²
Piętro 2
Nowoczesny apartament trzypokojowy z balkonem i garażem w Essen- Steele 205.000 €+ 3,57% 452…
$238,519
