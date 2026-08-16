  1. Realting.com
  2. Niemcy
  3. Pirmasens

Nowe budynki na sprzedaż w Pirmasens

;
mieszkania
1
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Apartamentowiec DHH Neubau in 66955 Pirmasens zu verkaufen
Apartamentowiec DHH Neubau in 66955 Pirmasens zu verkaufen
Apartamentowiec DHH Neubau in 66955 Pirmasens zu verkaufen
Apartamentowiec DHH Neubau in 66955 Pirmasens zu verkaufen
Apartamentowiec DHH Neubau in 66955 Pirmasens zu verkaufen
Pokaż wszystko Apartamentowiec DHH Neubau in 66955 Pirmasens zu verkaufen
Apartamentowiec DHH Neubau in 66955 Pirmasens zu verkaufen
Pirmasens, Niemcy
Cena na zgłoszenie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 3
1 obiekt nieruchomości 1
Agencja
ELBUS GmbH
Zostaw prośbę
Na mapie
Realting.com
Udać się