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Wille na sprzedaż w Hesja, Niemcy

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6 obiektów total found
Willa 9 pokojów w Sprendlingen, Niemcy
Willa 9 pokojów
Sprendlingen, Niemcy
Pokoje 9
Powierzchnia 415 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowoczesna willa 9- pokojowa z odkrytym basenem i dużą działką w centrum Frankfurtu - presti…
$6,34M
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
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English, Русский, Deutsch
Willa w Sprendlingen, Niemcy
Willa
Sprendlingen, Niemcy
Sypialnie 9
Powierzchnia 415 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowoczesna willa 9- pokojowa z odkrytym basenem i dużą działką w centrum Frankfurtu - presti…
$6,39M
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Willa w Bad Vilbel, Niemcy
Willa
Bad Vilbel, Niemcy
Sypialnie 9
Powierzchnia 320 m²
Liczba kondygnacji 2
Piękny dom wiejski z kominkiem w stylu francuskim w cichej i cichej dzielnicy Frankfurtu nad…
$2,90M
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TekceTekce
Willa w Bad Homburg vor der Hohe, Niemcy
Willa
Bad Homburg vor der Hohe, Niemcy
Sypialnie 7
Powierzchnia 175 m²
Liczba kondygnacji 3
Nowoczesny "inteligentny dom" z centralnej lokalizacji w miejscowości wypoczynkowej Bad Homb…
$2,15M
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Willa w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Willa
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Sypialnie 7
Powierzchnia 240 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowoczesny dom dwupiętrowy (7 pokoi) w jednej z centralnych dzielnic Frankfurtu - Ostend.Wyp…
$2,96M
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Willa 9 pokojów w Bad Vilbel, Niemcy
Willa 9 pokojów
Bad Vilbel, Niemcy
Pokoje 9
Powierzchnia 320 m²
Liczba kondygnacji 2
Piękny dom wiejski z kominkiem w stylu francuskim w cichej i cichej dzielnicy Frankfurtu nad…
$2,64M
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Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
ESTATE-SERVICE24
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch

Parametry nieruchomości w Hesja, Niemcy

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