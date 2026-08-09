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Domy Szeregowe w Hesja, Niemcy

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Frankfurt nad Menem
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4 obiekty total found
Szeregowiec w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Szeregowiec
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Sypialnie 4
Powierzchnia 105 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż dwupiętrowy kamienica w cichej okolicy Frankfurtu nad Menem.Dom oferuje nowemu w…
$656,480
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Szeregowiec 5 pokojów w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Szeregowiec 5 pokojów
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Pokoje 5
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowy nowoczesny dom z jakości wykończenia w stosunkowo młodym i zielonym obszarze Frankfurtu…
$1,58M
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
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English, Русский, Deutsch
Szeregowiec 4 pokoi w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Szeregowiec 4 pokoi
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Pokoje 4
Powierzchnia 105 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż dwupiętrowy kamienica w cichej okolicy Frankfurtu nad Menem. Dom oferuje nowem…
$596,886
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Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
ESTATE-SERVICE24
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
TekceTekce
Szeregowiec w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Szeregowiec
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Sypialnie 5
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowy nowoczesny dom z jakości wykończenia w stosunkowo młodym i zielonym obszarze Frankfurtu…
$1,74M
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Parametry nieruchomości w Hesja, Niemcy

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