  1. Realting.com
  2. Gruzja
  3. Kobuleti Municipality
  4. Nowe domy

Nowe domy w Kobuleti Municipality, Gruzja

mieszkania
5
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Dom klubowy OCEANFRONT APARTMENTS WITH PANORAMIC VIEW
Dom klubowy OCEANFRONT APARTMENTS WITH PANORAMIC VIEW
Dom klubowy OCEANFRONT APARTMENTS WITH PANORAMIC VIEW
Dom klubowy OCEANFRONT APARTMENTS WITH PANORAMIC VIEW
Dom klubowy OCEANFRONT APARTMENTS WITH PANORAMIC VIEW
Pokaż wszystko Dom klubowy OCEANFRONT APARTMENTS WITH PANORAMIC VIEW
Dom klubowy OCEANFRONT APARTMENTS WITH PANORAMIC VIEW
Tsikhisdziri, Gruzja
od
$41,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 37
A new premium multifunctional residential complex located at the foot of the ancient fortress of Petra, just a few steps from the Black Sea coast and the picturesque banana grove of Tsikhisdziri, with a private beach. Monthly payment $ 848 for 60 months instalment plan. The project is …
Agencja
Satellite Estate
Zostaw prośbę
Na mapie
Realting.com
Udać się