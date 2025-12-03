  1. Realting.com
  2. Gruzja
  3. Khelvachauri Municipality
  4. Nowe domy

Nowe domy w Khelvachauri Municipality, Gruzja

Wieś domków ZhK IPG Villas Lot P031OE
Ortabatumi, Gruzja
od
$199,000
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Batumi Belvedere Villas znajduje się na działce 1,05 ha w dzielnicy Ortabatumi, 9,5 km na wschód od centrum Batumi, 5 km do plaży. Miejscowość znajduje się między Korilystskali rzeki i górskiego strumienia z krystalicznie czystej wody, która oferuje niezapomniany widok na górzysty teren.Korz…
Agencja
Gulfstream
Wieś domków Diamond Star Group
Charnali, Gruzja
od
$159,000
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
Akhalsopeli najbliższe przedmieście Batumi, 7 minut jazdy do miasta Dom jest zbudowany z ulgą 3-minutowy przejazd najczystszą plażą w Ajarii Unikalny mikroklimat dzięki eukaliptusowi i drzewom cytrusowym poza oknem Zamknięty terytorium w ramach nadzoru wideo, z dostępem do kamer online dla w…
Agencja
Gulfstream
Wieś domków ZhK Ravillas v Salibauri Lot P030OE
Salibauri, Gruzja
od
$259,875
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Projekt RAVILLAS to unikatowy kompleks domów szeregowych klasy premium i luksusowej. Kompleks położony jest w malowniczym zakątku Salibauri, na zboczu góry, z zapierającym dech w piersiach widokiem na Morze Czarne i góry. Zalety kompleksu: -własna studnia artezyjska -inteligentny dom -5 lat…
Agencja
Gulfstream
Ortabatumi, Gruzja
Cena na żądanie
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
1 obiekt nieruchomości 1
Wille Belvedere Batumi znajdują się na działce o powierzchni 1,05 ha w mikrodystrykcie Ortabatumi, 9,5 km na wschód od centrum Batumi. Działka znajduje się między rzeką Korolistskali a górskim strumieniem z krystalicznie czystą wodą, oferując niezapomniany widok na górzysty teren Rozmiar ar…
Agencja
Property of Georgia
Sarpi, Gruzja
od
$105,300
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 3
Kompleks SeaShell znajduje się na wyżynach, a każda willa oferuje panoramiczne widoki na morze. Rozpocznij dzień od spojrzenia na spokojną powierzchnię wody lub fale dynamiczne, ciesz się komunią z rodziną i przyjaciółmi podczas kolacji na tarasie lub w salonie z pięknym widokiem lub zrelaks…
Deweloper
Seashell
